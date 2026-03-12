Citronbakelse – med en känsla av vår

Det är dags för en festlig kaka som innehåller några olika moment, tekniker och redskap. Men mums, så gott! Detta är något som jag hade valt på fikabordet eller velat bjuda på till ett kalas. En kaka som är fluffig och inte så söt, tillsammans med en fräsch fyllning och en fluffig maräng.

Visst känner man våren när man ser detta härliga bakverk? En smak av att ljuset kommer tillbaka, dagarna blir längre och snart får vi se det blomma runt oss. Det är som att solen tittar fram tillsammans med lemoncurden – och hur ljuvligt är inte det?

Jag älskar när solen kommer fram nu i vårvintern, det ger mig liv och energi. Senaste tiden när solen har värmt mig efter kallbadet, eller när jag hör snön smälta och fåglarna kvittra igen så är det som att kroppen får andas igen efter en tid allt för länge i mörker.

Jag kan känna igen mig i en halvvissen blomma som äntligen får vatten igen, eller som att jag hållit andan allt för länge och plötsligt kommer på att andas – lite dramatiskt, men livet känns i varje cell i kroppen. Samma känsla kan jag få om jag inte tillbringat tid med Gud i bön eller bibelläsning, men när jag sedan läser Bibeln igen så känner jag hur kroppen fylls av liv.

Fira in våren, solen och livet med en härlig citronbakelse – och kom ihåg att när de är små, får man ta två!

Gör så här:

Ingredienser: FLUFFIG KAKA 0,5 dl mjölk

0,5 dl vatten

50 gram smör

1 tsk socker

0,5 tsk salt

1 dl mjöl

2 ägg MÖRDEG 1 dl mjöl

0,5 dl socker

50 gram smör CITRONFYLLNING 2 dl Lemoncurd (gör egen eller köp färdig)

2 dl vispgrädde MARÄNG 3 äggvitor

Knappt 1 dl vatten

2 dl socker

Bakelsen gör du genom att göra en mördeg och en deg till fluffig kaka, sedan ska du spritsa ut den fluffiga kakdegen och lägga mördegen på. Det är enkelt, följ bara punkterna nedan:

Blanda samman 1 dl mjöl, 0,5 dl socker och 50 g smör till en mördeg.

Kavla ut mördegen tunt mellan två bakplåtspapper och lägg in i frysen.

Sätt ugnen på 175 grader.

Nu är det dags för den fluffiga kakan! Lägg vatten, mjölk, smör, socker och salt i en liten kastrull och värm tills smöret har smält.

Tillsätt mjölet och rör om ordentligt tills du har en smet. Fortsätt röra lite till samtidigt som kastrullen står på värmen för att lätt rosta degen.

Lägg sedan smeten i en skål och låt den svalna något.

Rör ihop äggen i ett glas.

Under tiden du vispar eller rör kraftigt, tillsätt lite ägg i taget till smeten tills du har en smidig smet som inte är för rinnig. Lägg sedan degen i en spritspåse.

Spritsa 24 bollar, cirka 3 cm i diameter på en bakplåtsklädd plåt.

Nu ska du ta fram mördegen från frysen och stansa ut cirka 3 cm i diameter stora cirklar. Lägg en bit mördegscirkel på varje spritsad boll.

Baka i ugnen i cirka 30 minuter. Öppna inte ugnen under tiden, då kommer de att falla samman och inte få det ihåliga innandömet som man vill åt.

Låt bollarna svalna helt.

Gör citronfyllningen så här:

Vispa grädden fast, och vispa sedan ner lemoncurden i den.

Lägg i en spritspåse.

Gör marängen så här:

Knäck i tre äggvitor i en skål.

Mät upp socker och vatten i en kastrull och koka till 121 grader. När sockerlagen är cirka 115 grader kan du börja vispa äggvitorna fluffiga.

När sockerlagen nått 121 grader ska du försiktigt, i en tunn stråle hälla det i äggvitorna, samtidigt som du vispar. Fortsätt vispa tills marängen svalnat.

Lägg marängen i en spritspåse.

Montering