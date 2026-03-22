Anglikanska ärkebiskopen kritisk mot förändrad abortlagstiftning i Storbritannien
Politiker röstade för att avkriminalisera aborter som kvinnor genomför på egen hand
Engelska kyrkans ärkebiskopen Sarah Mullally motsatte sig lagändringen.
Jeff Moore /AP/TT
Det brittiska överhuset, House of Lords, röstade i veckan för att avkriminalisera
aborter som kvinnor genomför på egen hand. Inför omröstningen argumenterade Engelska kyrkans ärkebiskop Sarah Mullally för att dessa aborter även fortsättningsvis borde vara förbjudna.
– Detta riskerar […] att oavsiktligt undergräva värdet av mänskligt liv, sa hon.