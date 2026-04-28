Nyheter
Så vill biskoparna övertyga alla präster att viga samkönade par
Listar en rad åtgärder i nytt uttalande – från praktik i hbtq-vänliga församlingar till erbjudande om själavård och terapi
Biskopsmötet, med ärkebiskop Martin Modéus och biskoparna för Svenska kyrkans 13 stift.
Magnus Aronsson
Svenska kyrkans biskopar väljer nu att göra ett uttalande angående den debatt som blossat upp kring präster som inte viger samkönade par, samt vilka redskap de har för att få prästerna att ändra sig. Biskoparna vill också slå fast att man som präst inte får fördöma homosexuella eller homosexualitet.