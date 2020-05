Minst 450 000 dollar, cirka 4,5 miljoner kronor, påstår Norma McCorvey att hon tagit emot för att i offentliga sammanhang framträda som kristen abortmotståndare.

– Jag tog emot deras pengar och de satte mig framför kameran och berättade vad jag skulle säga, säger hon i den nyutkomna dokumentären "AKA Jane Roe".

– Jag gjorde ett bra jobb, jag är en bra skådespelerska, lägger hon till.

Bekännelse från dödsbädden

Norma McCorvey kallar det sin bekännelse från dödsbädden och materialet spelades in strax innan hon dog för tre år sedan, 69 år gammal.

Uppgifterna har väckt debatten till liv i USA. Inte minst har erkännandet en stor symbolisk betydelse som också skulle kunna påverka den allmänna opinionen i abortfrågan.

Vann i Högsta domstolen

För när abort diskuteras i USA går det inte att komma undan Norma McCorvey. Efter en trasslig ungdom valde hon att som 22-åring utmana delstaten Texas lagstiftning då hon ville utföra en abort, efter att tidigare ha adopterat bort två av sina barn.

Hennes fall gick hela vägen upp till Högsta domstolen som 1973 gav henne rätt. Rättsfallet blev prejudicerande och öppnade upp för en legalisering av aborter i hela USA.

"Roe vs Wade" är namnet på det kända rättsfallet där Norma McCorvey gick under pseudonymen Jane Roe innan hon på 1980-talet började framträda offentligt under eget namn som abortförespråkande aktivist.

Blev frälst

Men hennes liv tog en tvärvändning. Det blev stor uppståndelse då Norma McCorvey berättade att hon blivit frälst och 1995 lät hon döpa sig av en evangelikal pastor. Några år senare blev hon katolik.

I samband med sin omvändelse kom hon också ut som motståndare till aborter och började bekämpa det rättsfall hon tidigare vunnit. Med sin unika berättelse har hon blivit något av en galjonsfigur i pro-liferörelsen.

Men nu rullas alltså en helt annan berättelse ut, en där Norma McCorvey på sin dödsbädd säger att hon tagit emot pengar från kristna grupper för att föra fram abortkritiska åsikter.

Trumps vallöfte

Om dokumentären om henne får några större politiska konsekvenser återstår att se. Fortfarande är det hennes rättsfall från 1973 som reglerar aborträtten i USA och det är den som prolife-rörelsen länge riktat in sig på att förändra.

Ett av Donald Trumps viktigaste löften i presidentvalet 2016 var exempelvis att tillsätta en konservativ domare i Högsta domstolen med det uttalade syftet att ändra domstolens prejudikat i abortfrågan, vilket också sågs som en viktig faktor till att många av landets evangelikaler och katoliker gav honom sitt stöd.

Kritik mot dokumentären

Dokumentären om Norma McCorvey får också kritik. Exempelvis går den katolske prästen Frank Pavone ut och pekar ut felaktigheter, inte minst påståendet att Norma McCorvey skulle ha varit kristen på låtsas.

"Jag var hennes andlige vägledare i 22 år, jag var med och mottog henne in i den katolska kyrkan, vi hade regelbunden kontakt och jag pratade med henne samma dag som hon dog och höll senare i hennes begravning", skriver han på Twitter.

Även "Operation rescue", organisationen som påstås ha betalat ut pengarna, tillbakavisar uppgifterna och skriver i ett pressmeddelande att Norma McCorveys motstånd mot aborter var genuin.