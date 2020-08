Filippinska biskopar i kamp mot krav på dödsstraff

Det var i ett tal till nationen i slutet av juli som president Rodrigo Duterte sa att det är nödvändigt att tillämpa dödsstraff för narkotikasmugglare. Presidenten har sedan sitt tillträde 2016 fört en hård kamp mot just handeln med narkotika i landet.

Det har under senare tid varit livlig debatt om de påstådda utomrättsliga avrättningar, som har kopplats till droghandeln, och som Duterte försvarat. Katolska kyrkan har vid flera tillfällen opponerat sig mot dessa, skriver tidskriften Signum. När presidenten nu tog upp ett återinfört dödsstraff som önskvärt, har biskoparna skrivit en ny appell där de motsätter sig dödsstraff. Dödsstraff avskaffades 1987 i landet, återinfördes 1993, avskaffades sedan igen 2006. I början av augusti inledde representanthusets justitieutskott en debatt i ämnet.

"Gåva från Gud"

Biskoparna protesterar mot ideerna om att dödsstraffets återinförande skulle minska kriminaliteten i landet. Det finns inte, säger de "tydliga bevis för att dödsstraffet minskar kriminaliteten och verkar avskräckande."

I stället blir ett infört dödsstraff dödsstöten för kriminalvården som vård, menar de. "Dödsstraffet är irreversibelt. När det väl är utfört finns det ingen möjlighet att korrigera en felaktig dom", skriver de. Rättsskipningen förvandlas till ren bestraffning, i stället för att vara "reparativ" och erbjuda personen en chans att ändra sig.

Biskoparna påminner också om varje människas unika värde.

"Hos varje mänsklig varelse finns livets andetag, den enastående och dyrbara gåvan från Gud själv", skriver de.

Biskoparna påpekar att erfarenheten visar att majoriteten av dem som dömts till döden tillhör de sociala grupper som inte har råd att anlita framstående advokater för att försvara sig. Kongressen borde, menar biskoparna, helt enkelt ignorera presidentens krav på återinfört dödsstraff.

"De böjer nacken"

I ett separat inlägg kritiserar ärkestiftet i Manila i hårda ordalag kongressens ledamöter, skriver katolska nyhetssajten Crux. De skriver att vissa ledamöter visar "prov på osjälvständighet och brist på klokhet när de omedelbart böjer nacken för president Duterte och arbetar ut förslag om dödsstraff när vi fortfarande är mitt i den till synes oöverskådliga kris som landet befinner sig i och med covid-19".

I stället bör kongressen arbeta för att utveckla ett program för att minska effekterna av covid-19-pandemin och underlätta situationen för de fattiga, för dem som har drabbats hårdats av coronavirusets konsekvenser, skriver biskoparna.

Även representanter för EU har reagerat mot Dutertes krav på återinfört dödsstraff. Maurizio Cellini, chef för EU Delegation to the Philippines, säger till tidningen The Philippine Star att han är "bekymrad" och att han noga följer utvecklingen i landet.