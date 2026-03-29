Hon kan bli första kvinnan som föreståndare för Pingst FFS
Valberedning föreslår Johanna Bode som ny ledare för samfundet
Johanna Bode, pastor i Västra Frölunda, föreslås till ny föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan.
Alexandra Jennersjö
Pingströrelsen ser för första
gången ut att få en kvinna som föreståndare och samfundsledare. Johanna Bode,
41 år, är i dag pastor och föreståndare för Pingstkyrkan i Västra Frölunda. Hon
har gått i spetsen för att ta fram det nya och breddade ledarskap i Pingst FFS
som nyligen beslutades.