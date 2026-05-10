Försoningsgudstjänst med ärkebiskopen i Luleå domkyrka
En del av Svenska kyrkans försoningsprocess med minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset
Svenska kyrkans dåvarande ärkebiskop Antje Jackelén framförde kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket i samband med konferensen Ságastallamat i Luleå domkyrka 2022. Nu är det dags för ärkebiskop Martin Modéus att göra detsamma.
Magnus Aronson /Ikon
Under söndagen firas en försoningsgudstjänst i Luleå domkyrka då Svenska kyrkan ännu en gång ber om ursäkt för övergrepp som skedde inom de så kallade arbetsstugorna under första halvan av 1900-talet.