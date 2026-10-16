Nyheter
KD- och S-politiker i bråk om vilka kristna som förföljs i Mellanöstern
Den ene ville lyfta minnet av Seyfo och islamisternas hot mot kristna medan den andre ville prata om Israels övergrepp på kristna palestinier
Gudstjänst i den grekisk-ortodoxa kyrkan St George i byn Taybeh på Västbanken, en by som omnämndes i debatten mellan KD-politikern Paul Sabo och Socialdemokraten Azra Muranovic, som hade olika perspektiv på kristna som förföljs i Mellanöstern.
Leo Correa
Vilka förföljda kristna i Mellanöstern bör man fokusera på? Under den allmänna debatten i riksdagen blev det tydligt att olika partier har lite olika perspektiv.