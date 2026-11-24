Påve Franciskus på Petersplatsen i Vatikanen i maj 2022, knappt tre år innan han dog i april 2025. Andrew Medichini/AP/TT

Påve Franciskus såg djävulen vid tre tillfällen – och en gång även ”helvetets portar”. Den framlidne påvens dagbok publiceras nu i bokform.

Under tiden som ärkebiskop i födelsestaden Buenos Aires dök djävulen upp i fysisk form, enligt påvens anteckningar.

”Jag upptäckte att demonen svävade omkring skamlöst, listigt”, skrev Franciskus 2021, enligt ett förhandsexemplar av boken som nyhetsbyrån AFP läst.

Ett av mötena utspelade sig i ett kapell, där djävulen ska ha sett på Franciskus med ”flammande ögon”.

I dagboken framträder en självkritisk påve som genomgick andliga kriser. 2018 sade han sig ha sett helvetets portar när han gjorde sig redo för sängen – en skrämmande upplevelse som han beskrev som ”hednisk frestelse i all dess kraft”.

”El diario íntimo del papa Francisco” är sammanställd av den argentinske kardinalen Víctor Manuel Fernández.