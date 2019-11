Sociala medier-experten: Antisemitiska konspirationer inte längre extrema

Enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som kom nyligen är de hatbrott som ökar mest i Sverige just nu just antisemitiska hatbrott på nätet. När Svenska kommittén mot antisemitism höll sin årliga konferens i Stockholm var fokus just på situationen i Sverige vad gäller antisemitism.

Kent Werne är journalist och författare, och är aktuell med boken "Allt är en konspiration - en resa genom underlandet", som handlar om konspirationsteorier på nätet. Många av dessa är antisemitiska, berättade han inför en fullspäckad sal på SKMA:s konferens på Finlandshuset i Stockholm.

– Antisemitism är en teori som ingår i många andra konspirationsteorier, sa Kent Werne, och gav en rad exempel från bland annat Facebook och Twitter.

Har blivit allmängods

Ofta handlar de konspirationsteorier som växer fram som onda blommor på sociala medier om föreställningar eller tankefigurer som är långtifrån nya. Urarketypen för antisemitiskt hat, det antisemitiska dokumentet "Sions vises protokoll" förekommer fortfarande men i begränsad omfattning, liksom hatet mot den amerikanske miljardären Rotschild. Men i dag har Rotschild ofta bytts ut mot den amerikansk-ungerska miljardären George Soros. I USA tog Trump-supporters glatt upp bilden av Soros som en ärkefiende.

– Det handlar om grupper som käkar konspirationsteorier till frukost, lunch och middag. I dag har Soros-teorierna blivit allmängods, och man har också kopplat ihop Soros och Greta Thunberg. Soros skulle då vara djävulen, och Greta hans lärjunge, berättade Kent Werne.

Läs mer Svidande kritik mot Uppdrag granskning om antisemitism på Karolinska

Nu som förr handlar tankefigurerna som sprids om att judar är rika, att de planerar att ta över världen och söker judisk hegemoni. Dessa grundföreställningar har under senare tid fått sällskap med tanken att miljö- och klimatrörelsen har lierat sig med (rika) judar, att flyktingströmmarna dirigeras från judiskt håll så att det sker ett "folkutbyte" och andra mer eller mindre verklighetsfrånvända ideer.

– Många radikaliseras i dag i ett digitalt eko-system. Det är inga nya konspirationsteorier som frodas, sa Kent Werne. Men det som har hänt de senaste 30 åren är att konspirationsteorier och då ofta antisemitiska sådana fått en enorm spridning. De har tagit sig långt utanför de extrema miljöer där de fanns tidigare.

– Internet erbjuder nu en arena som är fri från censur, eller fri från kontroll.

Humor ett sätt att kringgå censuren

Vissa aktörer på internet har nu börjat ta kampen mot det hat som sprids framför allt på sociala medier, berättade han. Facebook och Twitter har till exempel börjat stänga av användare som hänger sig åt antisemitism och rasism. Medan andra mindre seriösa kanaler som 4Chan, 8Chan, Gab och Reddit snarare lever på de konspirationsteorier som frodas där och kallar sig själva "alternativa" kanaler.

Ett stort problem för den som önskar stoppa näthatet är att humor används som ett sätt att kringgå avstängning.

– Man säger "det är roligt" om bilder som till exempel visar en "Jewish mouse-trap" (judisk musfälla), sa Kent Werne.

Det är viktigt, menade han, att hitta vägar att stoppa hatet på nätet – inte minst på de sidor som kallar sig "alternativa". Nätet blir annars en hatets ekokammare, där radikalisering kan gå mycket fort.

– Den här typen av plattformar kan användas till att öka terrorn på ett sätt som vi inte har kunnat ana tidigare. De blir plantskolor för terrorism.

Läs mer Twitter ska stoppa näthat mot religiösa