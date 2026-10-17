Nyheter

Svenska kyrkan släpper rapport om synen på polyamorösa relationer

”Är det givet i en kristen kontext att det är tvåsamhetsnormen som råder?” 

Linda Sjöö och Ann-Charlotte Miller från Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) låg bakom den motion till kyrkomötet om polyamorösa relationer som nu bearbetas för fullt. Bilden är tagen strax efter att beslutet togs på kyrkomötet 2024.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Är tvåsamhet en norm som Svenska kyrkan borde utmana? Nu finns ett färdigt kunskapsunderlag som tagits fram efter att kyrkomötet klubbat igenom att det behövs en teologisk bearbetning av polyamorösa relationer.

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