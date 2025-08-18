Relationer
Hur ska man göra som kristen när Jehovas vittnen knackar på?
Britta Hermansson svarar på relations- och församlingsfrågor
”Ska jag bjuda in Jehovas vittnen när de knackar på och försöka överbevisa dem”, undrar brevskrivaren i veckans fråga till Dagens församlingsexpert, Britta Bolmenäs.
Mary Schwalm
Hej Britta. I vår stad finns en ganska aktiv grupp Jehovas
vittnen. Då och då ringer de på hos oss.
Om min fru öppnar slänger hon igen dörren direkt när hon ser att det är Jehovas.
Om jag är den som öppnar blir jag osäker. Ska jag bjuda in dem och försöka
överbevisa dem på något sätt, eller bara artigt tacka nej? Det känns så
otrevligt att bara slänga igen dörren utan att säga något. Eller är det bättre
att på det sättet visa att de har fel?