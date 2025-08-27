Emma Audas romantiserar inte livet som gift

I boken 42 teser om äktenskapet skriver prästen och teologen Emma Audas om dejting, familjeliv, skilsmässa och polyamori. Dagens recensent Evelina Lundkvist har läst.

Bokrecension Titel: 42 teser om äktenskapet

Författare: Emma Audas

Emma Audas Förlag: Verbum (224 sidor)

Genre: Teologi

Jag skriver den här recensionen samma dag som min man och jag firar galonbröllop. Det är tydligen så det heter när man varit gifta i nitton år. Själv var jag bara sjutton när vi träffades, men trodde ändå att jag visste det jag behövde om tvåsamhet för att våga ge mig in i något livslångt. Vi har tagit oss igenom mycket tillsammans; jag vet inte hur det skulle gått till om jag inte lyssnat till människor som talat och skrivit befriande sant om kärleken. Gör Emma Audas och boken 42 teser om äktenskapet det?

Emma Audas är präst, stiftsadjunkt, skribent, vice föreståndare för Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby och doktor i systematisk teologi. Hennes avhandling handlade också om äktenskapet (Det heliga äktenskapet, 2020), så det är lätt att förstå att ämnet ligger henne nära hjärtat.

Boktiteln avslöjar upplägget: Audas presenterar 42 åsikter som berör dejting, tvåsamhet, familjebildande, skilsmässa, kön och åtrå, där hon argumenterar för sin sak. Hennes teser är retoriskt tillspetsade, formulerade för att väcka intresse: ”det finns ingen gräns för otrohet”, ”öppna äktenskap uppstår ur slutna makar”, ”det är bra att vara dålig på sex - och på bön”, eller ”all kärlek är inte alls vacker” är några exempel.

Till skillnad från vad som brukar dölja sig under sensationella klickbetesrubriker är innehållet tankeväckande och nyttigt. Emma Audas framför sina resonemang på ett sätt som gör dem lätta att följa. Texterna andas humor, ömhet om människor och vördnad för livet.

Audas romantiserar inte livet som gift och skriver utan inställsamhet: ”Att ingå äktenskap är helt enkelt att välja ett slags lidande framför ett annat. Nej, det låter kanske inte så mysigt, men det är en bättre utgångspunkt för att tänka klarsynt kring äktenskap än mycket annat som sägs.”

Hon framhåller att äktenskapet är en skola i kärlek, att det synliggör Guds kärlek och hjälper oss med vår uppgift i världen: ”Äktenskap är inte designat för att finnas till bara för sin egen skull. Äktenskapets uppgift är att göra något med oss, få oss att skapa något, få oss att tillsammans med någon annan rikta vår blick mot något annat än oss själva”. Det sista är ett perspektiv som ofta saknas när tvåsamhet reduceras till romantik och frågan: hur kan min partner göra mig lycklig?

Audas för också fram rimlig kritik mot västvärldens avgudande av den romantiska kärleken, de fem kärleksspråken, polyamori och föreställningen att man som gift inte kan vara vän med motsatta könet. Men också mot ett smalt sätt att definiera familj, intensivt föräldraskap och sex utan sårbarhet.

Många gånger bränner det till och utmanar utbredda föreställningar. Andra gånger är det tillspetsat på ett sätt som lämnar en bismak hos mig. Som när Audas ställer dejting mot att träffa någon organiskt. Kritiken är visserligen underhållande och relevant - riktad mot dejtingkultur som reducerar en människa till en lista mer eller mindre goda egenskaper i stället för att låta henne vara en sammansatt person, men för många människor är dejter det enda realistiska sättet att träffa någon att dela livet med. Det hade varit mer rättvisande att belysa det.

Ändå är min upplevelse att Emma Audas gör allt för närma sig kärnan av ämnena hon tar upp. Hon nöjer sig inte med att konstatera att vi ska hålla fast vid något för att det skulle vara bibliskt eller moraliskt. Jag tror att hon vill att vi som läsare inte ska nöja oss heller, utan att vi ska fatta det stora, exempelvis: jag kan välja trohet, inte bara för att den är rätt – utan för att den öppnar dörren mot ett skönt svindlande mysterium.

42 teser om äktenskapet är inte främst en bok med praktiska råd för att stärka din relation, men både en avslöjande spegel och en samtalsstartare. Även om boken lyfter fram åsikter som kyrkan inte nödvändigtvis enas kring, så kan den var en hjälp på vägen för oss att göra något Emma Audas understryker som viktigt: ”att urskilja hur man i dag kan tala om relationer, löften, kärlek och familj på sätt som faktiskt hjälper människor att leva sina liv”. Inga dogman hjälper oss när vi känner oss ensamma i vår relation, när vi inte förmår förändras, när stark attraktion uppstår till någon annan, när sårbarheten i sexet saknas eller när livets bråttom och svårigheter suger musten ur oss – men vägledning och sanna samtal kan.