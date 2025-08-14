Jag klarar inte av att träffa min exman – men skulle vilja för barnens skull

Hej Christina

Jag och min man ligger i skilsmässa just nu. För oss fanns ingen annan väg, för mycket har hänt och för mycket har gått sönder i vår relation. Därför har vi också svårt att träffa varandra, stämningen omkring oss är stel och vi har lätt att reta upp varandra. Samtidigt vet jag att våra barn skulle må bra av att vi kunde kommunicera och i längden fira till exempel deras födelsedagar ihop, såsom många skilda föräldrar gör. Hur viktigt är det att vi lär oss umgås och tala med varandra? Och hur mycket ska våra barn få veta om det som hänt och om varför jag inte längre kan leva med deras pappa? De är tio och tolv år gamla, så de förstår förmodligen mer än vad jag säger.

/ En kämpande mamma

Christina Halldorf svarar: Att ni har svårt att träffa varandra och att stämningen är stel låter alldeles normalt när ni är mitt i ett uppbrott från varandra. Ett uppbrott som du egentligen inte hade önskat, men såg dig tvungen till efter saker som hänt. En tid av kaos och sårighet, då det kan vara klokt att inte ses mer än nödvändigt eftersom det river upp så mycket. Men när ni ändå ses, ha gärna någon eller ett par andra trygga vuxna på plats, som neutraliserar mötet.

Men över tid är det otroligt värdefullt om ni kan hitta en ny, någorlunda avspänd relation. Det är verkligen inte vare sig lätt eller självklart att göra det, särskilt inte efter svek och lögner. Men barnen står fortfarande nära er båda och påverkas av hur väl ni förmår att kommunicera. De kommer att ha två hem nu och behöver få känna sig fria att vara både hos sin mamma och sin pappa. Det kan vara svårt för dem att känna den friheten, om de märker att du inte står ut med att träffa deras pappa, för barn är lojala. Du kan hjälpa dem genom att säga att du absolut vill att de ska fortsätta att tycka om och ha roligt med sin pappa, fast du just nu känner dig ledsen och arg på honom.

Hur kan man då förändra sin inställning till den som svikit? Det handlar delvis om att samarbeta med tiden, för tiden i sig gör en del av jobbet. Kaoset lägger sig och livet finner nya hjulspår. De ibland så föraktade hjulspåren utgör ofta en trygghet, något att vila i. Vi behöver inte uppfinna ett nytt program för varje dag.

Vi kan också bestämma oss för att själva följa med tiden, att inte stanna kvar i i går, utan röra oss framåt. Det är något man i början kan behöva tvinga sig till flera gånger om dagen, eftersom tanken har så lätt att vända tillbaka och återuppleva smärtan om och om igen. Nästan som ett självskadebeteende. Kanske handlar det om att vi vill straffa den som gjort oss illa genom att inte tillåta oss att må bättre? Men det drabbar främst oss själva.

Så målet är att lämna traumat bakom sig, även om sorg och smärta dröjer kvar. Och sedan, om möjligt, förändra sin blick på den som orsakat skadan. Det är verkligen mycket ovanligt att den andre haft för avsikt att skada sin partner, i det här fallet sina barns mamma. Det är ingen ond människa du varit gift med. Ibland är det till hjälp om den som svikit erkänner sin skuld, medger att hen gjort fel och uppriktigt sörjer över att det blev så illa. Men ett sådant medgivande kräver mognad och den är inte alltid på plats under en kaostid.

Och vad ska man berätta för barnen? En förklaring till uppbrottet och deras nya liv behöver de få, anpassat till deras ålder. Men de är inte hjälpta av att få veta detaljer eller att höra att det som hänt är ”pappas fel”. Att ni som par inte längre kan och vill leva tillsammans, förändrar inte era roller som föräldrar. Ingen vill väl skiljas från sina barn. Det viktiga för barnen är att veta att båda föräldrarna finns kvar för dem varje dag. Att de får höra och känna att de är önskade och älskade, trots att det är kaosigt just nu.