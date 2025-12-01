Nyheter
Helandepredikanten Benny Hinn och hustrun skiljer sig för andra gången
Omtvistade framgångsteologen meddelade oväntat 2019 att han gjorde upp med teologin han stått för • Blev stämd för brott mot moralklausul när otrohetsrykten florerade • Separerade, gifte om sig under pompa och ståt - går åter skilda vägar.
Efter skilsmässa och återförening några år senare skiljer sig nu den omstridda helandepredikanten och framgångsteologen igen.
Benny Hinns youtubekanal
År 2013 gifte predikanten Benny Hinn om sig med Suzanne Hinn, som han tidigare skilt sig ifrån 2011. Nu går paret skilda vägar för andra gången.