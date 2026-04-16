Då förstår man lättare glädjen över att en kvinna väljs till ledare

Jag är djupt tacksam över alla de som kämpat för oss kvinnor före oss, skriver Ann-Sofie Ellbrant. Bilden: Johanna Bode är föreslagen till ny föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan.

Att Armin Emanuelsson i sin debattartikel Ska vi jubla över nyvalda ledare på grundval av vilket kön de har? poängterar att ledare ska väljas utifrån trohet, karaktär, mognad, gudfruktighet och kallelse är gott och väl. Att han inte inser att tusentals kvinnor genom åren aldrig ens fått sin kallelse prövad utan avfärdats just för att kvinnan inte ansågs kunna ha vare sig trohet, karaktär eller mognad, är häpnadsväckande historielöst.