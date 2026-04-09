Debatt | kriterier för ledarskap
Ska vi jubla över nyvalda ledare på grundval av vilket kön de har?
Om det nu är så att kyrkliga sammanhang börjar välja ledare för att signalera modernitet och symbolisk balans, har vi tappat orienteringen. Vem försöker vi vara till lags – människor eller Gud? skriver Armin Emanuelsson. Dagens chefredaktör Felicia Ferreira svarar direkt.
Könet varken kvalificerar eller diskvalificerar henne. Det som kvalificerar henne är att hon är en människa efter Guds hjärta, skriver Armin Emanuelsson. Bilden: Johanna Bode under Nyhemsveckan 2024.
Dagen extern & Adam Fransson
Sedan 29 mars, när Pingst delgav valberedningens förslag till ny föreståndare – Johanna Bode – har många artiklar och kommentarer skrivits både i tidningar och på sociala medier. Jag upplever att många försöker debattera eller analysera valet av Bode utifrån samtidens perspektiv och samhällets normer. Fokus har legat på att hon är ” … första kvinnliga föreståndare” i stället för på hennes kallelse, erfarenhet och lämplighet för ett nationellt ledarskap.