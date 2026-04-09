Ska vi jubla över nyvalda ledare på grundval av vilket kön de har?

Könet varken kvalificerar eller diskvalificerar henne. Det som kvalificerar henne är att hon är en människa efter Guds hjärta, skriver Armin Emanuelsson. Bilden: Johanna Bode under Nyhemsveckan 2024. Dagen extern & Adam Fransson

Sedan 29 mars, när Pingst delgav valberedningens förslag till ny föreståndare – Johanna Bode – har många artiklar och kommentarer skrivits både i tidningar och på sociala medier. Jag upplever att många försöker debattera eller analysera valet av Bode utifrån samtidens perspektiv och samhällets normer. Fokus har legat på att hon är ” … första kvinnliga föreståndare” i stället för på hennes kallelse, erfarenhet och lämplighet för ett nationellt ledarskap.