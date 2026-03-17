Dansar vi runt nya guldkalvar i kyrkan?

När man läser texten får man närmast intrycket att de kallade guldkalven Gud för att den skulle vara ett synligt substitut eller kanske en representant för den Gud som räddat dem så många gånger men som nu i Mose frånvaro synes långt bort, skriver Staffan Sundkvist. Shamblen Studios & privat foto

Berättelsen om guldkalven i 2 Mosebok 32 är välkänd. Mose har gått upp på berget för att möta Gud och motta stentavlorna. När han dröjer blir folket otåligt och Mose bror, Aron, känner uppenbarligen stor press och låter gjuta en guldkalv som folket sedan förklarar vara gud och börjar tillbe. Situationen är inte olik den många känner i dag när Herren dröjer och resultaten uteblir.