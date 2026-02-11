Detta gamla Jesus Freak längtar efter ett levande föreningsliv

Den bärande idén i frikyrkans framgång är den aktiva individen i samarbete med kollektivet – en gemenskap som ger värme och stolthet, skriver Samuel Nilsson. Getty Images

Jag bär fortfarande på en kluven känsla från mina tonår som ”Jesus Freak” – då när jag kände mig annorlunda och låtsades att det var helt okej: ”I don't really care if they label me a Jesus Freak” (ungefär: Jag bryr mig faktiskt inte om ifall de kallar mig ett Jesus Freak). Det kunde kännas både modigt och identitetsskapande att inte följa strömmen, och samtidigt brydde mig allt. Det gjorde också många av mina kristna bekanta.