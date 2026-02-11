Debatt | Församlingsliv

Detta gamla Jesus Freak längtar efter ett levande föreningsliv

Att söka sig bakåt är inte särskilt inne och medför utmaningar. Men alternativet, att söka sig bort från föreningslivets strukturer, riskerar en ny typ av auktoritet, skriver Samuel Nilsson.

Publik lyssnar på person som talar från en scen. Infälld bild på debattören Samuel Nilsson.
Den bärande idén i frikyrkans framgång är den aktiva individen i samarbete med kollektivet – en gemenskap som ger värme och stolthet, skriver Samuel Nilsson.
Samuel Nilsson Samuel Nilsson Samuel Nilsson Mediepedagog. Medlem i Filadelfia Tyresö
Publicerad

Jag bär fortfarande på en kluven känsla från mina tonår som ”Jesus Freak” – då när jag kände mig annorlunda och låtsades att det var helt okej: ”I don't really care if they label me a Jesus Freak” (ungefär: Jag bryr mig faktiskt inte om ifall de kallar mig ett Jesus Freak). Det kunde kännas både modigt och identitetsskapande att inte följa strömmen, och samtidigt brydde mig allt. Det gjorde också många av mina kristna bekanta.

