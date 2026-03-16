Frukten av ens ledartjänst avgör om kallelsen bär

Den som är kallad till ledare behöver bära denna insikt: Församlingen är Guds, inte min, skriver Lisa Fredlund.

Som ledarutvecklare möter jag ledare av alla slag. Ett av kallelsens glädjeämnen är att Gud inte går att kontrollera. Han fortsätter att överraska och kallar vem han vill, både kvinnor och män. Samtidigt är frågan om vem som kallar inte densamma som hur kallelsen prövas. Gud går inte att kontrollera, men kyrkan måste pröva vem som blir ledare.