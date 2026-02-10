Debatt | Partipolitik och kyrka

Kyrkorna har en särskild plikt att kommentera KD:s politik

Kristdemokraterna är såklart ingen kyrka – men alla som kan läsa innantill inser att partiet gör anspråk på att förverkliga kristna värden i politiken, skriver Joel Halldorf i en replik.

Joel Halldorf kyrkohistoriker, författare, kulturskribent
Kristdemokraterna har aldrig varit ett kristet parti, hävdar KD:s riksdagsledamot Magnus Jacobsson. Det skulle partiets grundare, Lewi Pethrus, inte hållit med om. I början av 1964 höll han ett föredrag med underrubriken: ”Behöver vi ett kristet politiskt parti?” Hans eget svar var ja – och några månader senare bildade han partiet Kristen Demokratisk Samling.

