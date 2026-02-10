Kyrkorna har en särskild plikt att kommentera KD:s politik

Eklind hade chansen att medge att det fanns humanitära problem med de utvisningar som hans motdebattör, biskop Andreas Holmberg, lyfte. Men något sådant hördes inte, skriver Joel Halldorf. Debatt i Aktuellt mellan Hans Eklind (KD) och biskop Andreas Holmberg. Skärmdump SVT

Kristdemokraterna har aldrig varit ett kristet parti, hävdar KD:s riksdagsledamot Magnus Jacobsson. Det skulle partiets grundare, Lewi Pethrus, inte hållit med om. I början av 1964 höll han ett föredrag med underrubriken: ”Behöver vi ett kristet politiskt parti?” Hans eget svar var ja – och några månader senare bildade han partiet Kristen Demokratisk Samling.