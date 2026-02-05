Debatt | Partipolitik och kyrka
KD har aldrig gjort anspråk på att vara kyrkans politiska gren
Bibelns ord är viktiga för mig i mitt dagliga liv, men det är svårt att använda dem som ett partiprogram, skriver Magnus Jacobsson, KD.
Under senare tid har Joel Halldorf i stället på olika sätt försökt utvärdera hur ”kristet” Kristdemokraterna är, skriver Magnus Jacobsson (KD). Bilden: Faksimil från Dagen
Joel Halldorf hävdar i en intervju i Dagen att ”Det viktiga för mig är inte vilka som vinner valet, utan det viktiga är att kyrkan står fri i förhållande till partipolitiken och att kyrkan kommer frisk och välmående ut på andra sidan i den här kaotiska tid vi lever i”.