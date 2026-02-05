Debatt | Partipolitik och kyrka

KD har aldrig gjort anspråk på att vara kyrkans politiska gren

Bibelns ord är viktiga för mig i mitt dagliga liv, men det är svårt att använda dem som ett partiprogram, skriver Magnus Jacobsson, KD.

Tidningsuppslag med porträtt och talare framför kors i kyrka.
Under senare tid har Joel Halldorf i stället på olika sätt försökt utvärdera hur ”kristet” Kristdemokraterna är, skriver Magnus Jacobsson (KD). Bilden: Faksimil från Dagen
Magnus Jacobsson Magnus Jacobsson Magnus Jacobsson Riksdagsledamot (KD) och ordförande för Uddevalla pingstkyrka
Publicerad

Joel Halldorf hävdar i en intervju i Dagen att ”Det viktiga för mig är inte vilka som vinner valet, utan det viktiga är att kyrkan står fri i förhållande till partipolitiken och att kyrkan kommer frisk och välmående ut på andra sidan i den här kaotiska tid vi lever i”.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

joel halldorf politik kristdemokraterna debatt

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning