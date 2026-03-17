Till minne av Roland Gäreskog

Roland Gäreskog, Linköping, har efter en kortare tids sjukdom fått avsluta ett mycket verksamt liv. Han avled stilla i hemmet den 17 februari. Roland föddes i Linköping 1938. Efter studier på tekniskt gymnasium i Örebro och fortsatt utbildning till civilingenjör fick Roland i början av 1960-talet anställning på Saab i Linköping. Han blev kvar i Saab-koncernen hela sitt yrkesverksamma liv och hade efter hand flera ledande befattningar.