Veckans recept: Okomplicerade fikafavoriten kladdkaka

När jag frågar vad folk helst vill fika så svarar en majoritet av både barn och vuxna ”kladdkaka!” Det har för mig alltid varit svårt att förstå – för hur kul är det egentligen med en kladdkaka? Och visst är den nästan för lätt att baka?

Men när jag har fått smaka på en riktigt bra, kladdig och chokladig kladdkaka så förstår jag lite mer varför den är så omtyckt. Ibland behöver det inte vara mer avancerat än kladdkaka.

Är det inte rätt ofta som vi gör saker och ting mer komplicerade än vad de egentligen är? Som i Bibeln när människor med olika sjukdomar försöker bli friska genom att bada i dammen Betesda? Där berättas om en man som inte lyckas ta sig ner, och ingen som vill hjälpa honom. Det hela känns klurigt och svårt för mannen som tror att det här badet är enda sättet för att bli hel Men så kommer Jesus och säger ”Res sig, ta din bädd och gå.” och då blir mannen hel. Vi kan försöka hitta omvägar och tro att saker och ting är mer komplicerade än vad det är – när vi ibland egentligen behöver få möta Jesus för att få liv och frid.

I Predikaren 7:30 står det att ”Gud skapade människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga konster.” Låt denna goda kladdkaka få påminna dig om att fästa blicken på Jesus.

Ofta googlar man upp första bästa recept på kladdkaka och tänker att kladdkaka som kladdkaka – men nej! Du kan nu sluta googla, för här kommer ett toppen-recept på kladdkaka som får kommentarer som ”Wow – detta måste jag ha receptet på” och ”Bästa kladdkakan jag smakat!”

Gör den som den är och njut av med grädde eller glass, eller gör en god mousse till för att lyxa till det.

Ingredienser: 4 ägg 4 dl socker 3 dl mjöl 1,5 dl kakao 1 tsk salt eller chili (jättegott med lite sting i) 2 tsk vaniljsocker 200 g smält smör

Gör så här: