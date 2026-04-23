Kardemumsfilibaba – en kaka som smakar mumma

Ingredienser: KAKA: 3 ägg

3 dl strösocker

3 dl vetemjöl

2 tsk bakpulver

1 dl kokande vatten

FYLLNING: 100 g smör

1 dl mjölk

3 msk strösocker

1 msk kardemumma, gärna nymortlad

Kardemumma – man hör ju på namnet att det är mumma. En sockerkaka i all sin enkelhet, som görs ännu lite saftigare av en smörsmet med kardemumma.

Här är ett bibelord att läsa tillsammans över fikabordet. Det står att det är en sång för sabbatsdagen. Kom ihåg dagen för vila – den är viktig. Kanske unnar du dig att baka en kardemummakaka till din vilodag, och får på så sätt lite hjälp att sitta ner och ta det lugnt med en vän och en kardemummakaka.

Psalm 92

”1 En psalm, en sång för sabbatsdagen. 2 Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, 3 att på morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet, 4 med tiosträngad lyra och luta, med klingande toner på harpan. 5 Du gläder mig, Herre, med dina gärningar, jag jublar över dina händers verk. 6 Hur stora är inte dina verk, Herre, hur djupa dina tankar! 7 En oförnuftig man förstår det inte, dåren fattar det inte. 8 När de gudlösa grönskar som gräs och alla förbrytare blomstrar, går de ändå mot evig undergång. 9 Men du, Herre, är den Högste för evigt. 10 Se dina fiender, Herre, se, dina fiender ska förgås, alla förbrytare skingras! 11 Men mitt horn höjer du som vildoxens, jag är överöst med frisk olja. 12 Mina ögon får se mina förföljare falla, mina öron får höra om de onda som reste sig mot mig. 13 De rättfärdiga grönskar som palmer, de växer som cedrar på Libanon, 14 planterade i Herrens hus, grönskande på vår Guds förgårdar. 15 Även vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar 16 för att förkunna att Herren, min klippa, är rättfärdig. Ingen orätt finns i honom.”

Gör så här: