Bjud på saftigt lamm i påsk

En smaksensation perfekt till påskbordet, där lammet blir en symbol för Jesus, menar Mayka Gulo, matinfluencer
Mayka Gulo lagar lamm biryani till påskmiddag.Anca Alecu
Ingredienser (för minst tio personer):
Olja för att bryna lammet
ca 1,7-2kg lammlägg
2 stora lökar, grovt hackade
10 vitlöksklyftor, hela
2 tomater, grovhackade
1 msk chilipulver
2 msk garam masala
2 msk malen koriander
2 msk gurkmeja
2 msk paprikapulver
1 msk malen kanel
2 msk vitlökspulver
2 msk lökpulver
1 msk ingefära (malen eller riven)
1 msk Tajín kryddan (eller annan chilimix, valfritt)
4 lagerblad
1 msk salt
2 kalvbuljongtärningar
ca 2 liter vatten
200 g smör
100g katrinplommon
100g torkade aprikoser
15 g färsk koriander, finhackad
15 g färsk rosmarin, finhackad
Lite av den friterade löken (se nedan)
10 dl basmatiris (långkornigt)
2 msk rapsolja
Lammbuljong (från grytan), så det täcker riset + ca 1,5 cm
1 msk salt
10 g saffran (ca 2 pkt)
4 stora lökar
Neutral olja till fritering
Matinfluencern Mayka Gulo bjuder här på en festlig och
smakrik rätt som passar för påskens fester. Det är mört lammkött som serveras med aromatiskt saffransris och krispig friterad
lök.
– När jag bjuder mina gäster på just den här
rätten hörs det alltid många nöjda ”mmmm” runt bordet. Den tar ett par timmar att tillaga, men det är det värt, säger Mayka Gulo, utsedd till Årets raket av Maktbarometern.
GÖR SÅ HÄR
Friterad lök:
Skiva löken tunt,
gärna med mandolin.
Fritera i 180 °C
tills gyllenbrun.
Låt oljan rinna
av på hushållspapper.
Spara till
montering och garnering.
Lammet:
Bryn lammläggen
runt om i en stor gryta i ett tunt lager olja
Tillsätt alla
ingredienser till lammgrytan.
Häll på 2 liter
vatten.
Koka upp och låt
koka i ca 1,5–2 timmar tills köttet är mört.
Sätt ugnen på 200
°C – över & undervärme
Lyft upp lammet
och sila buljongen – spara buljongen till riset.
Lägg lammet i en
ugnsform och baka ytterligare 20 minuter i 200 °C (över- och undervärme) för
extra smak och yta.
Gör ris medan lammet
är i ugnen:
Skölj riset och
låt ligga i blöt i ca 30 minuter. (detta steg bör göras 30 min efter att
lammet har fått kokat i ca 1.5h)
Sila av och fräs
riset i rapsolja ca 2 minuter.
Häll på varm
lammbuljong så det täcker riset + ca 2-3cm över riset.
Håll i saffrans
påsarna. Rör om.
Sänk värmen under
riset så fort buljongen börjar koka, och låt sjuda tills vätskan absorberats.
Stäng av värmen
och låt riset vila med lock inlindad i en handduk – då blir kornen luftiga och
fluffiga.
Spara eventuell
extra buljong som serveringssås (mycket god!)
Montering och
servering:
Skeda upp riset i
ett stort fat.
Strössla över löken, finhackad persilja och koriander.
Lägg lammet ovanpå och avsluta gärna med mer av de färska örterna.
Servera med myntayoghurt och en fräsch sallad, och glöm inte bordsbönen!