Familj | Mat

Bjud på saftigt lamm i påsk

En smaksensation perfekt till påskbordet, där lammet blir en symbol för Jesus, menar Mayka Gulo, matinfluencer

Mayka Gulo lagar lamm biryani till påskmiddag.
Publicerad

Ingredienser (för minst tio personer):

  • Olja för att bryna lammet
  • ca 1,7-2kg lammlägg
  • 2 stora lökar, grovt hackade
  • 10 vitlöksklyftor, hela
  • 2 tomater, grovhackade
  • 1 msk chilipulver
  • 2 msk garam masala
  • 2 msk malen koriander
  • 2 msk gurkmeja
  • 2 msk paprikapulver
  • 1 msk malen kanel
  • 2 msk vitlökspulver
  • 2 msk lökpulver
  • 1 msk ingefära (malen eller riven)
  • 1 msk Tajín kryddan (eller annan chilimix, valfritt)
  • 4 lagerblad
  • 1 msk salt
  • 2 kalvbuljongtärningar
  • ca 2 liter vatten
  • 200 g smör
  • 100g katrinplommon
  • 100g torkade aprikoser
  • 15 g färsk koriander, finhackad
  • 15 g färsk rosmarin, finhackad
  • Lite av den friterade löken (se nedan)
  • 10 dl basmatiris (långkornigt)
  • 2 msk rapsolja
  • Lammbuljong (från grytan), så det täcker riset + ca 1,5 cm
  • 1 msk salt 
  • 10 g saffran (ca 2 pkt)
  • 4 stora lökar
  • Neutral olja till fritering

Matinfluencern Mayka Gulo bjuder här på en festlig och smakrik rätt som passar för påskens fester. Det är mört lammkött som serveras med aromatiskt saffransris och krispig friterad lök.

– När jag bjuder mina gäster på just den här rätten hörs det alltid många nöjda ”mmmm” runt bordet. Den tar ett par timmar att tillaga, men det är det värt, säger Mayka Gulo, utsedd till Årets raket av Maktbarometern.

GÖR SÅ HÄR

Friterad lök:

  1. Skiva löken tunt, gärna med mandolin.
  2. Fritera i 180 °C tills gyllenbrun.
  3. Låt oljan rinna av på hushållspapper.
  4. Spara till montering och garnering.

Lammet:

  1. Bryn lammläggen runt om i en stor gryta i ett tunt lager olja
  2. Tillsätt alla ingredienser till lammgrytan.
  3. Häll på 2 liter vatten.
  4. Koka upp och låt koka i ca 1,5–2 timmar tills köttet är mört.
  5. Sätt ugnen på 200 °C – över & undervärme
  6. Lyft upp lammet och sila buljongen – spara buljongen till riset.
  7. Lägg lammet i en ugnsform och baka ytterligare 20 minuter i 200 °C (över- och undervärme) för extra smak och yta.
Gör ris medan lammet är i ugnen:

  1. Skölj riset och låt ligga i blöt i ca 30 minuter. (detta steg bör göras 30 min efter att lammet har fått kokat i ca 1.5h) 
  2. Sila av och fräs riset i rapsolja ca 2 minuter. 
  3. Häll på varm lammbuljong så det täcker riset + ca 2-3cm över riset.
  4. Håll i saffrans påsarna. Rör om. 
  5. Sänk värmen under riset så fort buljongen börjar koka, och låt sjuda tills vätskan absorberats.
  6. Stäng av värmen och låt riset vila med lock inlindad i en handduk – då blir kornen luftiga och fluffiga.
  7. Spara eventuell extra buljong som serveringssås (mycket god!) 

Montering och servering:

  1. Skeda upp riset i ett stort fat. 
  2. Strössla över löken, finhackad persilja och koriander. 
  3. Lägg lammet ovanpå och avsluta gärna med mer av de färska örterna.
  4. Servera med myntayoghurt och en fräsch sallad, och glöm inte bordsbönen!
familj mat

