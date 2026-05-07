Kardemummabullar som påminner om Guds påfyllnad

Ingredienser: FÖRDEG 350 g/3,5 dl mjölk, rumstempererad

25 g jäst

350 g/6 dl mjöl DEG 350/6 dl g mjöl

7 g/1 tsk salt

14 g/1 msk kardemumma

125 g rumstempererat smör

110 g/1 dl socker Ingredienser fyllning 125 g rumstempererat smör

1 dl florsocker

1 tsk kardemumma

vallmofrön Ingredienser passionscurd Fryst passionsfrukt, 4–5 kuber

1 helt ägg

2 äggulor

1 citron

1,5 dl socker

50 g smör

Jag brukar säga att jag går på solenergi – och det märks särskilt såhär års hur mycket jag saknat ljuset. Tror inte jag är ensam om att känna att man får påfylld energi när våren kommer.

Låt mig berätta för er om min spolarvätska, på tal om att fyllas på. Efter att ha ägt en bil i tre års tid kom jag att tänka på att jag aldrig fyllt på spolarvätskan. Efter lite efterforskning insåg jag att det var lustigt och orimligt. Var jag välsignad med en evig spolarvätska? Nej så var det nog inte – men välsignad kände jag mig minsann.

Kanske är det så, att vi ibland fylls på fastän vi inte vet, och kanske är det så att Gud vill låta dig få del av hans välsignelse av en överflödande nåd och kraft och Ande. Jag tror minsann det.

Om det är så att du behöver fylla på frysen med lite bullar – så kommer här ett en utsökt kardemummabulle med en fräsch passions-lemoncurd. Eller vill du kanske fylla på frysen hos en vän?

Gör så här:

Börja med att blanda ihop fördegen, låt den stå 30 minuter i rumstemperatur innan du blandar i resten av degen och kör den i maskin eller knådar för hand minst 10 minuter.

Låt degen vila 10 minuter i rumstemperatur.

Blanda fyllningen genom att vispa ihop det rumstempererade smöret med sockret, kardemumman och vallmofröna.

Kavla ut degen till en rektangel på ett lätt mjölat bakbord.

Bred på smörfyllningen och rulla ihop degen till en rulle från långsidan.

Dela rullen i cirka 1 cm breda bitar. Lägg bullarna på en plåt.

Nu ska bullarna jäsa till dubbel storlek, det kan ta 1–3 timmar beroende på temperatur i rummet.

Nu kan du göra passionscurden. Riv citronzest och pressa ut citronsaften. Lägg dessa i en skål och placera över ett vattenbad, tillsammans med sockret, den frysta passionsfrukten och ägg.

Värm upp över vattenbad på medeltemperatur tills krämen tjocknat. Rör kontinuerligt i krämen tills den är 83 grader. Därefter silar du krämen genom en finmaskig sil och rör ner smöret. Låt svalna.

Sätt ugnen på 225 grader.

Grädda bullarna i ugnen i 8-10 minuter.

När bullarna kommit ut ur ugnen och svalnat något spritsar du ner curden i mitten av bullen