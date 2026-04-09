När höstens plock i skogen får vara till glädje månader senare

I dag bjuder Elin Elgh på cheesecake med blåbär

Cheesecake med blåbär på toppen. Infälld bild på matskribenten Elin Elg
Elin Elg Matkreatör
Ingredienser:

BOTTEN

    200 g digestivekex

    100 g smör  

FYLLNING

600 g färskost 

2 dl strösocker 

2 msk majsstärkelse 

1 msk vaniljsocker 

1/2 dl vispgrädde 

4 ägg 

200 g blåbär 

Cheesecake finns i olika former, fryst, kyld och bakad. Jag tycker att alla typer av cheesecake är jättegott – men en bra bakad cheesecake är nog ändå favoriten. Med svenska blåbär från höstens skörd så är detta en cheesecake som kvalar in på favoritlistan. Tänk ändå att höstens plock i skogen kan få vara till glädje många månader senare när allt känns dött ute och inget finns att skörda. Det påminner mig om vad Paulus skriver i Galaterbrevet: ”Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp.” I tider när vi inte får skörda, så kan ett minne få hjälpa oss hålla ut till den tiden som kommer – för det gör den – när vi får skörda igen.

Kexen i botten kan du själv välja vilken sort du vill ha, klassiska digestive eller kanske vågar du testa den modernare biscoff. Har du pepparkakor över från i julas så går det lika bra.

Blåbären kan vara färska eller frysta, det går bra vilket som. 

Gör så här: 

  • Sätt ugnen på 175 grader.

  • Krossa kexen (digestive eller andra) och blanda i smält smör.

  • Tryck ut smulorna i en form med löstagbara kanter, och grädda botten i ugnen i 10 minuter (om du vill kan du spara lite av kaksmulorna till att strö på toppen). 

  • Vispa färskost, socker, majsstärkelse och vaniljsocker till en slät smet.

  • Vispa ner grädden i smeten.

  • Vänd ner äggen ett i taget och rör ner det. 

  • Häll fyllningen över botten och strö på blåbären (om du sparade lite kaksmulor kan du nu strö det överst). 

  • Grädda kakan mitt i ugnen i 30 min. Stäng sedan av ugnen och låt kakan stå kvar i eftervärmen i 30 min.

  • Ta ut cheesecaken ur ugnen och låt den sedan svalna helt i rumstemperatur, och ställ den därefter i kylen. Du kan servera den samma dag som du bakat den, men med fördel kan du låta den stå över natten i kylskåpet.

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning