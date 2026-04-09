När höstens plock i skogen får vara till glädje månader senare

Ingredienser: BOTTEN 200 g digestivekex 100 g smör FYLLNING 600 g färskost 2 dl strösocker 2 msk majsstärkelse 1 msk vaniljsocker 1/2 dl vispgrädde 4 ägg 200 g blåbär

Cheesecake finns i olika former, fryst, kyld och bakad. Jag tycker att alla typer av cheesecake är jättegott – men en bra bakad cheesecake är nog ändå favoriten. Med svenska blåbär från höstens skörd så är detta en cheesecake som kvalar in på favoritlistan. Tänk ändå att höstens plock i skogen kan få vara till glädje många månader senare när allt känns dött ute och inget finns att skörda. Det påminner mig om vad Paulus skriver i Galaterbrevet: ”Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp.” I tider när vi inte får skörda, så kan ett minne få hjälpa oss hålla ut till den tiden som kommer – för det gör den – när vi får skörda igen.

Kexen i botten kan du själv välja vilken sort du vill ha, klassiska digestive eller kanske vågar du testa den modernare biscoff. Har du pepparkakor över från i julas så går det lika bra.

Blåbären kan vara färska eller frysta, det går bra vilket som. Elin Elgh

Gör så här: