En miljon lyssningar för Josefina Gnistes lovsång

Josefina Gnistes sång "Din trofasthet" Josefina Gnistes lovsång "Din trofasthet" spelades in i Bönehuset i Örnsköldsvik. Nu har låten nått upp till en miljon lyssningar på Spotify och det ska firas av musikförlaget David Media. (Andreas Carlsson)

Lovsången “Din trofasthet” kom till i en källare i Norge. Josefina Gniste är en av dem som står bakom låten och den som sjunger på inspelningen.

– Min längtan är att sångerna jag skriver ska användas av församlingar. Det handlar inte om performance, säger hon.

Att nyskrivna svenska lovsånger kommer upp i en miljon lyssningar är ovanligt. Men “Din trofasthet” har lyckats. Förklaringarna är flera, gissar Josefina Gniste, en av dem som står bakom låten.

– Det är ett klassiskt budskap, med rötter i Bibeln. Vi har sjungit om Guds trofasthet i alla tider, det kan vi se i Psaltaren inte minst. Jag tänker också att det är en sång som är lätt att använda i församlingssammanhang i olika samfund.

[ Hör låten: Din trofasthet ]

Hon är väldigt glad över att låten nått så många lyssnare – en glädje hon delar med musikförlaget David Media som gett ut den. Nu blir det stort firande med bland annat en uppmaning till lyssnarna att dela sina berättelser kopplade till sången genom att skicka in filmklipp. Dessutom är planen att låten ska spridas över världen med start i början av nästa år.

– Vi har inte spridit informationen än, men du kan få bli en av de första att få veta det, säger Josefina Gniste förväntansfullt.

– “Great is your faithfulness” heter den och i början av nästa år ska den lanseras. Just nu drar vi i de trådar vi har för att nå ut till fler länder.

Josefina Gniste släppte sin första skiva 2016 och var vid den tiden ringrostig när det gällde att skriva egen musik. Men nu fick hon chansen. En bekant från Norge, artisten David André Østby, bad Josefina att komma till Oslo för att skriva tillsammans.

– Jag åkte dit och sången blev till, säger Josefina enkelt.

De satt i källaren på Filadelfiakyrkan i Oslo och Josefina började dela sin resa de senaste åren, hur hon brottats med en stark oroskänsla som hade sin grund i det som hände hennes familj år 2009. Det var på natten som familjens villa i Uddevalla började brinna medan Josefinas föräldrar och syskon befann sig där. Själv var Josefina i Trollhättan då. Josefinas pappa Håkan fick 80-procentiga brännskador och var mycket nära att dö. Oroskänslan som drabbade Josefina tog många år att bli kvitt. Det var först under en kristen konferens, där Josefina ledde lovsång, som det vände.

– Det var som att predikanten läste upp en lista med saker tagna direkt från mitt liv. Jag stod på scenen och efter ett tag lyfte jag min hand för att ge mig till känna. Jag brydde mig inte om de som stod runt omkring – det var ett möte mellan mig och Gud. Han helade mig inombords den dagen.

Josefinas erfarenhet från att bli kvitt den starka oron är upprinnelsen till lovsångens andra vers: “I min oro, du står alltid kvar. Du är klippan, i din närhet min rädsla rinner av. Rädsla rinner av.” Kanske är det också en av anledningarna till att sången berört många och blivit vällyssnad, att den är sprungen ur personlig erfarenhet. Förutom Josefina Gniste är det norrmännen David André Østby och Vetle Jarendsen som står bakom låten.

– Jag tror att en låt som är tänkt att användas kollektivt mår bra av att skrivas kollektivt. Jag har lärt mig att älska den processen.

Det låter som en riktig kreativ verkstad att stänga in sig i ett rum och skriva text och melodi till en ny låt tillsammans?

– Ja, det handlar mycket om att ha modet att slänga sig ut. Att inse att mina idéer är värda att lyfta och att kreativiteten finns där.

I november släpper Josefina Gniste dessutom ett fullängdsalbum med de populäraste bitarna från hennes repertoar. En liveskiva som är tänkt att användas av församlingar runt om i landet. Det är nämligen framför allt med församlingen i fokus som Josefina Gniste brinner för lovsången.

– Jag tror vi behöver komma tillbaka till lovsången som en enande kraft. Det handlar inte om tycke och smak eller om performance – det handlar om varför vi lovsjunger: för att ära Gud och komma närmare honom.

