– Det kan nog inte finnas för många. Sen vill vi ge ut en viss typ av litteratur som jag tror inte andra bryr sig om. Jag tror det finns en lucka.

– Vi kommer ge ut framför allt teologisk litteratur, inte bara fackböcker utan även populärlitteratur. Vi har även tänkt oss att ge ut en del litteratur som är "out of print". Det finns vissa böcker som är för bra för att inte tryckas upp på nytt. Det ska vi satsa lite på, exempelvis genom "print on demand" (att trycka upp böcker på nytt när de efterfrågas).