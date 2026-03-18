”Gabriel fick många att vända sig till Gud under de dagar han levde”
Mattias och Johanna Davén förlorade sin son – sju dagar efter förlossningen
Johanna Davén och Mattias Davén berättar om sorgen efter nyfödde sonen Gabriel, som gick bort några dagar efter födseln.
Sonen Gabriel levde bara i sju dagar, men fick under sin korta tid på jorden beröra många. Människor världen över bad för honom och den lokala församlingen slöt upp i Mattias och Johanna Davéns djupa sorg. I podden ”Dagens föräldrar” berättar de om förälderns värsta mardröm.