I slutet av filmen Rädda menige Ryan faller huvudpersonen James Ryan ner framför kapten Millers grav. Miller offrade sig för att Ryan skulle överleva. Innan Miller dör ber han Ryan att ta vara på chansen han fått, att leva ett liv som är värdigt hans död.

Ryan har tårfyllda ögon när han står där på knä framför graven och man förstår vad han tänker. ”Har jag verkligen levt ett liv som är värdigt någon annan människas offer?”. Ryan brister med en förstockad röst ut till sin fru: ”Snälla säg att jag är en bra människa!”.