Jakten på ära, berömmelse, bekräftelse eller skönhet - vad behöver skäras bort för att jag ska bli den jag ska vara? Pontus Lundahl/TT

Du föds som en tom målarduk. Med tiden ska du bli ett konstverk. Linjer och konturer dras upp, färger flyter in i varandra, skuggpartier breder ut sig och ger djup, kontraster skapar motstånd och liv. Kärlek och fostran, gener i samverkan med miljö, erfarenhet och utbildning, kost och motion, relationer och livsval, alltsammans frambringar tavlan som är du. Inte förrän du ska dö vet du hur verket blev.