Livsstil | PåskKrönika
Jakten på ära, berömmelse, bekräftelse eller skönhet - vad behöver skäras bort för att jag ska bli den jag ska vara?
Susanna Birgersson:
Vad behöver skäras bort för att jag ska bli mer äkta?
Hela Bibeln är full av undervisning som syftar till utmejsling
Du
föds som en tom målarduk. Med tiden ska du bli ett konstverk. Linjer och
konturer dras upp, färger flyter in i varandra, skuggpartier breder ut sig och
ger djup, kontraster skapar motstånd och liv. Kärlek och fostran, gener i
samverkan med miljö, erfarenhet och utbildning, kost och motion, relationer och
livsval, alltsammans frambringar tavlan som är du. Inte förrän du ska dö vet du
hur verket blev.