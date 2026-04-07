Lider av kronisk migrän: ”Min ungdomsledare sa att Jesus alltid var glad”
Emanuel Almroth fick höra att hans kroniska migrän berodde på att han tänkte för mycket – men fann tröst i Gud, myterna och konsten
Emanuel Almroth växte upp i församlingen Livets ord, men är inte längre aktiv där.
Emanuel Almroth, 38 år, har lidit av kronisk migrän sedan han var elva år. I Trosrörelsen där han växte upp fick han höra att den kanske berodde på att han grubblade för mycket. I dag har han funnit lindring i konsten och myterna. Och ytterst: i Gud.