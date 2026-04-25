När vi kliver in i berättelsen möter vi Jesus och lärjungarna vid den sista måltiden och Jesus har i ord och handling gett sina vänner de redskap de behöver både inför de svåra dygn som ligger framför såväl som för resten av livet. Han säger ”så som jag älskat er skall också ni älska varandra”, han har tvättat deras fötter och delat måltidens gemenskap. Snart ska ju världen vändas uppochned för dem alla, Guds son kommer att dö, livet som de känner det är slut. Så vad behöver de veta? Vad behöver de hålla fast vid i slutet? Vad kommer att hjälpa dem att känna igen Jesus? ”Älska varandra” säger Jesus. Så ska andra känna igen mig i er, så ska också de känna igen den kärlek de själva mött.