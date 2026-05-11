Fyra missionshus säljs på Hemnet: ”Det har varit mycket folk här”

Nu finns chansen att köpa ett eget missionshus i Bruzaholm i Eksjö. Lars-Erik Folkesson, Husfoto

Mäklarna om intresset: Det är rymden i själva kyrksalen man är ute efter

När församlingar krymper eller läggs ner händer det att kyrkan görs om till bostad. Just nu ligger minst fyra tidigare missionshus ute till försäljning på Hemnet. Dagen frågade mäklarna hur intresset för de tidigare gudstjänstlokalerna ser ut.

I Nynäshamns kommun ligger det gamla missionshuset Villa Fridhem från 1872. I dag är det omgjort till privatbostad, men under en tid var det även skola. Den tidigare gudstjänstsalen med högt i tak tjänade som klassrum, och utgör i dag husets hjärta i form av ett 110 kvadratmeter stort vardagsrum. Skolfröken hade egen lägenhet på ovanvåningen – nu omgjord till extra sovrum.

För strax under fyra miljoner kan den som vill få köpa det historiska huset.

– Det har varit mycket folk här och kollat. Många gillar det, men det går en väg lite för nära tycker en del, säger Linda Westerlund, mäklare på Strand mäkleri i Nynäshamn.

Vill ha en historia

Hon märker att bostäder som bär på en historia, likt missionshuset, väcker nyfikenhet och intresse hos spekulanterna. Att bostaden använts som missions­hus är för många något positivt, menar hon.

– Kunderna uppskattar den här typen av hus, att det finns en historia här, och inte bara är en fyrkantig betonglåda.

Är det skillnad för dig som mäklare att sälja ett tidigare missionshus jämfört med en vanlig bostad?

– Ja, folk är mer nyfikna på vad det har varit här förr och ställer frågor om det.

Ser spekulanterna också någon nackdel med att det varit ett missionshus?

– Just i det här fallet är det dels takhöjden och att det inte är så många rum. Man vill inte ändra för mycket, men samtidigt skulle man egentligen behöva göra det. Det är väl lite negativt, när det är ett så stort rum och max två sovrum, säger Linda Westerlund.

I Norrtälje finns ett omvandlat missionshus som fått ett sovloft i den tidigare gudstjänstlokalen.

I Eksjö kommun finns just nu två missionshus ute till försäljning. Ett av dem ligger strax utanför Skurugatas naturreservat, omgivet av de småländska skogarna. Sedan 1992 har det varit privatbostad. Vissa detaljer vittnar dock om dess tidigare användningsområde; förutom ett ovanligt stort kök kombinerat med vardagsrum står även ett par av kyrkbänkarna kvar i hallen, som en blinkning till husets historia.

Kyrkbänkar och altare

Det andra missionshuset, i Bruzaholm, har kvar i stort sett all originalinredning, med kyrkbänkar, altarbord och kors på väggen. Fram tills nyligen hade kyrkan verksamhet här och den som köper missionshuset får inredningen på köpet.

– Jag har haft en visning av det, men ser inget jätteintresse ännu. Jag hoppas på tyskar framåt sommaren, säger mäklaren Hans Ydremark på Fastighetsbyrån.

Han kan se vad folk uppskattar när de tittar på just gamla missionshus.

– Det är rymden i själva kyrksalen som man ofta är ute efter, och de stora fönstren med fint ljusinsläpp. Annars vill man nog gärna göra det mer bostadsaktigt och behåller kanske bara någon detalj.

Hans Ydermark tycker det är viss skillnad på att sälja ett tidigare missionshus jämfört med moderna bostäder.

– Jag är inte djupt religiös, men det är klart att man kanske visar lite mer respekt. Man vet ju historien bakom och så där.

– Men det är ju sällan det blir någon liknande verksamhet som det varit tidigare, utan kunderna vill ju kunna bo i huset och vill gärna ha ett boende som sticker ut lite grann.

Även om du själv inte är djupt religiös, kan du känna en sorg när ett missionshus säljs som privatbostad?

– Jag tänker snarare tvärtom, att det är kul om det kommer till användning och inte står och förfaller, som man också ser ibland runt om i skogarna och byarna. Var sak har sin tid tänker jag.

Hetare marknad på sommaren

Hittills har missionshuset i Eksjö haft en visning, men inga bud har kommit in. Hans Ydremark tror att sommaren behöver dra i gång innan budgivningen tar fart.

– Då är fler folk ute och rör sig och kör runt och tittar mer.

Är missionshus mer svårsålda?

– Jo, det är klart att det är jämfört med en vanlig standardvilla. Men det brukar gå vägen förr eller senare.

Du har varit mäklare i 21 år. Ser du en ökad trend att det säljs fler kyrkor och missionshus nu än förr?

– Nej, det kan jag inte säga. Det har aldrig varit särskilt många utan det dyker upp med några års mellanrum.