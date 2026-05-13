Frida Söderlund: Det tog 35 minuter innan flödet var fullt av fillers och plastikoperationer

Journalisten och dokumentärfilmaren Frida Söderlund gästar podden för att prata om skönhetsideal och kroppshets.

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Vad gör skönhetsideal och kroppshets med våra barn – och med oss själva som föräldrar? Vi gästas vi av journalisten Frida Söderlund som under flera år granskat skönhetsindustrin, sociala medier och den växande pressen på unga att förändra sina kroppar.

Utifrån hennes uppmärksammade dokumentärer pratar vi om filter, fillers, jämförelsekultur och varför allt yngre människor känner sig missnöjda med sitt utseende och kropp. Hur påverkas barns självbild av det de möter på nätet? Och hur kan vi som vuxna prata om kroppen utan att bidra till press och skam?

Vi samtalar också om kyrkans ansvar och möjligheter i en tid där människovärde ofta kopplas till prestation och yta. Kan kyrkan erbjuda ett annat språk för identitet och värde? Och hur kan kristna gemenskaper bli tryggare platser för barn och unga?

Ett viktigt samtal om självkänsla, tro och kampen för att få vara människa – precis som man är.