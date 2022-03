Det är en styrka att vi har ett system som kan fånga upp det här, säger Andreas Nielsen om krisen kring Brian Houston

Hillsonggrundaren Brian Houstons snedsteg ska inte sopas under mattan. I söndags valde Andreas Nielsen, huvudpastor för Hillsong Sweden, att öppet berätta för församlingen om vad som hänt. Men till Dagen är han mer försiktig med att berätta hur han själv upplevt det hela.

– Well, church, det är med tungt hjärta som vi måste tala om några saker i dag, säger Andreas Nielsen då han på ett tydligt sätt byter fokus mitt under söndagens gudstjänst.

Det han ville lyfta var de uppgifter som kommit fram kring Hillsongs grundare, australiern Brian Houston, och att han vid två tillfällen brutit mot den uppförandekod som finns för samfundets pastorer.

I bägge fallen handlar det om olämpligt beteende mot kvinnor, vilket skett då han varit påverkad av alkohol eller medicin.

Andreas Nielsen berättar i söndagens gudstjänst om uppgifterna gällande Hillsonggrundaren Brian Houston. (Hillsong Church Sweden)

Andreas Nielsen berättade i gudstjänsten att han själv haft några intensiva dagar då han försökt hantera det här på ett personligt plan, samt att det som hänt ska hanteras med transparens och öppenhet.

– Ledarskap är något komplicerat, sa Andreas Nielsen.

– Goda människor som fattar fel beslut påverkar det viktigaste vi har som ledare, förtroende. Därför är det mitt absoluta commitment att vi mer än någonsin ska leda på det bästa sätt vi kan.

Tacksam för hanteringen

När Dagen når Andreas Nielsen berättar han om varför det var viktigt att hantera det här på gudstjänsten.

– Vår kultur och ambition är att vara transparenta, säger han till Dagen.

– Det här är en sak som berör församlingen, så därför måste vi prata om det. Det var naturligt.

Framför allt handlar det om att föra vidare den information som kommer från Sydney och kyrkans ledning i Australien.

Andreas Nielsen säger att han är tacksam för att Hillsong har ett system som kan hantera den här typen av känsliga ärenden.

Hur har det här påverkat dig personligen?

– I dagsläget är jag faktiskt inte redo att prata om det. Vi fick reda på det här i torsdags, säger Andreas Nielsen.

Han vill heller inte gå in på om det här kan påverka verksamheten i Sverige.

– Jag leder Hillsong Sverige och vi har en ganska vanlig svensk struktur där vi har en ledning och ett pastorsteam som jag uppfattar har förtroende. Det jag kan kommentera är att de system som finns har fångat upp det här problemet, det är en styrka och visar på trovärdighet. Vår styrelse i Sydney har valt att berätta om det här och leda med transparens.

Tillfällig ledare

Just nu leds Hillsong av Phil Dooley som gått in tillfälligt som ledare. Via en förinspelad film fick han tala direkt till dem som deltog på gudstjänsten i Sverige, där han var tydlig med att rörelsen har sin grund i Jesus, inte någon enskild människa eller församlingsstyrelse.

---

Fakta: Hillsong

1983 grundade Brian Houston den församling som blev starten på Hillsong, numera en global kristen rörelse, känd för sitt moderna tilltal och populära lovsång.

Brian Houston hade redan sedan tidigare tagit en paus som världsledare för Hillsong för att hantera anklagelserna om att ha mörkat sin pappas sexuella övergrepp.

---