Bajsdoft tränger sig in i kyrkan
Ingen i församlingen informerades om att toalettvagnar skulle ställas upp
Toalettvagnar utanför S:t Tomas kyrka i Vällingby sprider bitvis doft av avföring in i kyrkan. Vagnarna är till för att busschaufförernas behov medan deras ordinarie rastlokal renoveras.
Melker Wistrand
Utan att informera församlingen satte SL upp toalettvagnar för sina chaufförer strax intill S:t Tomas kyrka i Vällingby centrum. Resultatet? Med jämna mellanrum får Krist väldoft konkurrens av den obehagliga bajsdoften.