Bönenätverk går in i bön och fasta för att stoppa abort i grundlagen
Sverigebönens ledare Eva Barck: Gud har gjort mirakel förr
Svenska bönerörelser mobiliserar för att be och fasta inför beslutet om abort i grundlagen. Bilden visar antiabortmarsch genom centrala Stockholm i mars 2019.
Joakim Lundgren
Den 20 maj genomförs en första omröstning i riksdagen om att göra abort till svensk grundlag. Detta har fått svenska böneorganisationer att gå in i en bön- och fasteperiod i hopp om att beslutet, som har stöd av samtliga riksdagspartier, inte ska träda i kraft.