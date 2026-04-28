Ska präster skickas på terapi för att nå fram till rätt teologi?

Jacob Zetterman: Här är biskoparnas verktygslåda för att övertyga alla präster som i dag inte vill viga samkönade par

Svenska kyrkans biskopar har nu berättat vad de har i verktygslådan för att övertyga alla präster om att de ska vara villiga att viga samkönade par, bland annat handlar det om att erbjuda själavård eller terapi.

Svenska kyrkans biskopar har presenterat vad de kan göra för att få alla präster att ”med glädje och av fri vilja” viga samkönade par. Bland annat handlar det om att erbjuda terapi eller praktik i hbtq-vänliga församlingar.

Efter några veckors medial granskning verkar biskoparna i Svenska kyrkan något pressade då de nu går ut och vill tydliggöra var de står när det gäller hbtq-frågor. I ett uttalande gör de några tydliga markeringar: att en präst inte får ha en icke-dömande människosyn och att man som präst i Svenska kyrkan måste acceptera att homosexualitet är något medfött.

Men sedan kommer det till den brännande frågan, vad ska de göra med de präster eller prästkandidater som anser att äktenskapet enligt Bibeln enbart är för man och kvinna? Biskoparna själva har satt upp målbilden, att ”alla präster med glädje och av fri vilja ska viga samkönade par”, och frågan är hur de ska nå sitt mål.

Lista på åtgärder

I sitt uttalande listar biskopsmötet vilka åtgärder de har till sitt förfogande när det gäller att påverka prästkandidater.

Det handlar om att präststudenter som har en traditionell syn på äktenskapet ska kunna göra praktik i hbtq-vänliga församlingar, de kan få gå riktade kurser eller ha samtal med en mentor.

Ytterligare förslag handlar om att erbjuda själavård eller terapi med fokus på könsroller, sexualitet och mänskliga relationer, något som skulle kunna få dessa prästkandidater att ändra åsikt. Ett annat verktyg i lådan som biskoparna nämner är att blivande präster ska få tillgång till studier med fokus på bibeltolkning och luthersk äktenskapsuppfattning.

Biskoparna har själva lovat att det inte ska få förekomma tvång för att få präster eller prästkandidater att ändra åsikt i äktenskapsfrågan, däremot presenterar de nu upp en hel palett av åtgärder som de säger sig vara redo att sätta in för att övertyga dem som de uppenbarligen anser har fel teologisk åsikt.

Kan stoppa

Men biskoparna spetsar sedan till sitt förslag. Åtgärderna som nämns ovan kan ses som olika övertalningsförsök, men biskopsmötet har också ett tydligt hot i sin verktygslåda, att den prästkandidat som inte viger samkönade par kanske inte kommer att släppas fram och bli prästvigd.

Den här åtgärder sticker ut, då den inte helt rimmar med den bild av frivillighet som biskopsmötet säger sig stå för i övrigt.

Fyra av Svenska kyrkans 13 biskopar har redan satt ned foten och deklarerar att de inte tänker prästviga någon som vägrar viga samkönade par. Att biskopsmötet tar med detta som en av sina åtgärder för att påverka prästkandidater bekräftar att man därmed anser att detta är helt i sin ordning.

Skulle samtliga biskopar använda sig av detta vapen innebär det i praktiken att inga nya präster med traditionell äktenskapssyn skulle kunna prästvigas.

Råder prästbrist

De biskopar som fortfarande accepterar prästkandidater som inte viger samkönade par har motiverat det med att man måste göra en helhetsbedömning. En person kan anses bli en ypperlig präst även om han eller hon råkar ha ”fel” hållning i en enskild teologisk fråga. Lägg därutöver till att det råder prästbrist i Svenska kyrkan, vilket gör att man kanske inte vill stänga dörren för dem som har ett prästkall.

Hur som helst, biskoparna har i alla fall presenterat en lista på åtgärder de har till sitt förfogande för att få alla präster att med glädje och fri vilja viga samkönade par, och nu får vi se om det kommer att skickas präster på terapi för att förmå dem att ändra teologi.



