Erikshjälpen får fortsatt stöd från Sida
Nytt treårigt avtal undertecknat - omfattar drygt 125 miljoner
Sida har skrivit på treårsavtal med Erikshjälpen. Det nya Sida-programmet genomförs i samarbete med den brittiska organisationen Cord. Från vänster Jude Thompson, Cord och Anders Malmstigen, internationell chef för Erikshjälpen.
Beskedet om Erikshjälpens avtal med Sida har dröjt. I slutet av mars fick biståndsorganisationen veta att dröjsmålet berodde på att Sida ville förstå Erikshjälpens koppling till Läkarmissionen. Men nu är alltså avtalet, på 125,4 miljoner kronor fördelat över tre år, i hamn.