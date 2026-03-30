Barn i kristen familj omhändertogs – men stämmer historien som sprids?

Utländska medier har rapporterat att omhändertagandet av två barn berodde på att familjen var kristen. Dagen har gått igenom socialtjänstens utredning i ärendet. Josefin Casteryd, Arkiv

Rapportering i utländska medier har den senaste tiden gett intryck av att den svenska staten har skilt två barn från deras föräldrar därför att för­äldrarna är kristna.

Dagens genomgång av fallet visar att socialtjänsten har motiverat omhändertagandet med att föräldrarna utövat våld mot barnen – men till viss del också med familjens religiositet.