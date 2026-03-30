Barn i kristen familj omhändertogs – men stämmer historien som sprids?
Dagen har gått igenom handlingarna i ärendet • ”Våld och psykiskt lidande” • Familjens religiositet ingår i myndighetens bedömning
Utländska medier har rapporterat att omhändertagandet av två barn berodde på att familjen var kristen. Dagen har gått igenom socialtjänstens utredning i ärendet.
Josefin Casteryd, Arkiv
Rapportering i utländska medier har den senaste tiden gett intryck av att den svenska staten har skilt två barn från deras föräldrar därför att föräldrarna är kristna.
Dagens genomgång av fallet visar att socialtjänsten har motiverat omhändertagandet med att föräldrarna utövat våld mot barnen – men till viss del också med familjens religiositet.