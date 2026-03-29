Nyheter
Församlingsplanterare sände team på 30 personer till utdöende kyrka
Ben Doolan ocjh 30 frivilliga flyttade för att nystarta en kyrka där bara ett fåtal fanns kvar.
Kyrkoherde Ben Doolan från anglikanska kyrkan i England på New Wine-konferens hos Folkungakyrkan i Stockholm.
Thomas Österberg
Ett team med 30-talet frivilliga flyttade tillsammans med kyrkoherden Ben Doolan till den utdöende församlingen i norra England. Nu har kyrkan i Newcastle vuxit från en handfull gudstjänstbesökare till omkring 500. Den ”tysta väckelsen” bland unga är en förklaring, berättade Doolan vid sitt Sverigebesök hos New Wine nyligen.