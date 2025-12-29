Nyhetskommentar
Kvinnans ord efter attacken blottlade ondskans obegriplighet
Artikelserie: Nyhetsreportern ser tillbaka • Arash Asadi minns de nattsvarta nyhetsdagarna kring skolskjutningen på Risbergska skolan i Örebro: ”För min del tog sig dådet förbi det känslomässiga skydd som följer av det man vant sig vid”.
På Risbergska skolan bragtes tio personer om livet i början av februari.
Amanda Lindgren
Varje journalist som rapporterar om
något fruktansvärt har utrustat sig med ett skyddande membran som håller det hemska
på ett litet avstånd. Men en gråmulen tisdag i början av februari blev det svårt för mig att hålla ondskan på behörigt avstånd.