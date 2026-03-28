Nalin Baksi: Svenska kyrkan är naiv i sina samarbeten med islamister
Hon blev första muslim att väljas in i Sveriges riksdag, och har under åren ofta varnat för islamismens framfart – bland annat när islamistiska företrädare legitimeras av Svenska kyrkans ledare
Nalin Baksi, tidigare toppolitiker inom Socialdemokraterna, har nu kommit ut med sin nya bok "Mina strider" där hon berättar om sitt liv.
Jacob Zetterman
Hon är den första muslimen som blev invald i riksdagen, hon är också en frispråkig debattör som i årtionden varnat för framväxten av islamism i Sverige. När Dagen träffar Nalin Baksi menar hon att Svenska kyrkan har varit oerhört naiv i mötet med islamister.