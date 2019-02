Påven Franciskus lanserar böneapp

Det var vid ett tal på St Petersplatsen som påven genom en svepande rörelse på en surfplatta berättade om den nya appen och varför den tagits fram.

Genom att klicka sig in på Worldwide Network of Prayer eller kort och gott Click to Pray, som den också kallas, kan man se vad påven fokuserar på i sina böner.

Göra som påven

I appen finns också färdigformulerade böner i olika ämnen, skriver worldreligiousnews.com.

Vatikanen beskriver det som att den inbjuder katoliker att göra som påven. Appen finns både för iOS och Android på sex olika språk: engelska, tyska, spanska, portugisiska, franska och italienska.

Läs också: I dag har Franciskus varit påve i fem år

I upplägget finns även en webbsida och profiler i sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube.

En gåva från Gud

Påven Franciskus har gjort sig känd som en varm förespråkare för att använda modern teknik i Vatikanen. Han har själv sagt att Internet är "en gåva från Gud".

Genom sitt senaste initiativ har han gett alla sina följare ännu ett verktyg för att hålla koll på lite av vad han håller på med. Appen uppmuntrar att delta och engagera sig i bön.

Drygt 1,5 miljoner böner har presenterats på den nya plattformen hittills.