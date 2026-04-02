Nyheter
Robert Morris ute från fängelse efter sex månader bakom lås och bom
Grundaren av Gateway Church efter avtjänat fängelsestraff: Är djupt ledsen
Det jag gjorde mot Cindy för årtionden sedan var fel. Det finns inget annat ord för det, och det finns ingen ursäkt för det. Jag är djupt ledsen, sa Robert Morris
Alex Brandon
På tisdagen släpptes Gateway Churchs grundare Robert Morris från ett fängelse i Oklahoma. Där hade han avtjänat ett sex månader långt fängelsestraff för sexuella övergrepp mot en minderårig flicka.