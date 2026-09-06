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Rödgröna klart störst bland präster och diakoner i Svenska kyrkan

Tydlig politisk slagsida i den undersökning som gjorts av Kyrkans tidning

Daniel Helldén (MP), Magdalena Andersson (S) och Amanda Lind (MP) verkar gå hem bland präster och diakoner i Svenska kyrkan.
Jacob Zetterman Reporter
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73 procent av alla de präster och diakoner som svarat på Kyrkans tidnings enkät uppgav att de skulle rösta på något av de rödgröna partierna i det kommande valet. Tidöpartierna fick ynkliga 16 procent tillsammans. 

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