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Rödgröna klart störst bland präster och diakoner i Svenska kyrkan
Tydlig politisk slagsida i den undersökning som gjorts av Kyrkans tidning
Daniel Helldén (MP), Magdalena Andersson (S) och Amanda Lind (MP) verkar gå hem bland präster och diakoner i Svenska kyrkan.
Oscar Olsson/TT
73 procent av alla de präster och diakoner som svarat på Kyrkans tidnings enkät uppgav att de skulle rösta på något av de rödgröna partierna i det kommande valet. Tidöpartierna fick ynkliga 16 procent tillsammans.