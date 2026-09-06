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Svenska kyrkans eget lagråd vill pausa vigselmotionen: ”Man ska inte slarva”
Kyrkorättsnämnden vill se en utredning om konsekvenserna av förslaget att präster inte längre ska kunna avstå från att viga samkönade par
"Man måste se hur en sådan här ändring skulle stämma med tidigare beslut", säger Peter Weiderud (S), ordförande i Svenska kyrkans kyrkorättsnämnd.
Arash Asadi
Kyrkorättsnämnden – Svenska kyrkans eget lagråd – anser att vigselmotionen behöver bli föremål för en ”allsidig utredning” innan kyrkopolitikerna röstar om den.